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У Мозамбіку обстріляли російське судно

Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 14:34
У Мозамбіку обстріляли російське судно
Getty Images

У Мозамбіку напали на російське океанографічне судно Atlântida, влада країни почала розслідування.

Джерело: мозамбікський новинний портал Club of Mozambique

Дослівно: "Йдеться про ймовірну атаку на російське судно, яку підтвердило 16 травня офіційне джерело в посольстві Росії в Мапуту. За словами джерела, 62-метрове судно, яке виконувало морські наукові дослідження, поверталося до порту Мапуту приблизно о 15:00 за місцевим часом 10 травня".

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Деталі: За словами речника уряду Іносенсіу Імпісси, судно зазнало обстрілу, коли поверталося до порту Мапуту. Напад здійснили два невстановлені судна біля острова Тамбузі, в архіпелазі Квірімбас. Посольство РФ у Мапуту підтвердило інцидент 16 травня.

Постраждале судно зупинилося в Мапуту, а згодом вирушило до ПАР. Уряд зазначає, що офіційного звернення від російської сторони не надходило, але Мозамбік уже проводить розслідування та підкреслює свою відданість безпеці в територіальних водах.

Місцеві джерела пов’язують атаку з діяльністю бойовиків, пов’язаних з ІДІЛ. Якщо цей зв’язок підтвердиться, напад стане першим такого типу в регіоні. За даними Africa Centre for Strategic Studies, лише у 2024 році внаслідок атак екстремістів у Кабу-Делгаду загинули щонайменше 349 осіб.

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АфрикаРосія
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