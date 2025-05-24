У Мозамбіку обстріляли російське судно

У Мозамбіку напали на російське океанографічне судно Atlântida, влада країни почала розслідування.

Джерело: мозамбікський новинний портал Club of Mozambique

Дослівно: "Йдеться про ймовірну атаку на російське судно, яку підтвердило 16 травня офіційне джерело в посольстві Росії в Мапуту. За словами джерела, 62-метрове судно, яке виконувало морські наукові дослідження, поверталося до порту Мапуту приблизно о 15:00 за місцевим часом 10 травня".

Реклама:

Деталі: За словами речника уряду Іносенсіу Імпісси, судно зазнало обстрілу, коли поверталося до порту Мапуту. Напад здійснили два невстановлені судна біля острова Тамбузі, в архіпелазі Квірімбас. Посольство РФ у Мапуту підтвердило інцидент 16 травня.

Постраждале судно зупинилося в Мапуту, а згодом вирушило до ПАР. Уряд зазначає, що офіційного звернення від російської сторони не надходило, але Мозамбік уже проводить розслідування та підкреслює свою відданість безпеці в територіальних водах.

Місцеві джерела пов’язують атаку з діяльністю бойовиків, пов’язаних з ІДІЛ. Якщо цей зв’язок підтвердиться, напад стане першим такого типу в регіоні. За даними Africa Centre for Strategic Studies, лише у 2024 році внаслідок атак екстремістів у Кабу-Делгаду загинули щонайменше 349 осіб.

РЕКЛАМА:

Передісторія: