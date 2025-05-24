В Мозамбике обстреляли российское судно

В Мозамбике напали на российское океанографическое судно Atlântida, власти страны начали расследование.

Источник: мозамбикский новостной портал Club of Mozambique

Дословно: "Речь идет о предполагаемой атаке на российское судно, которую подтвердил 16 мая официальный источник в посольстве России в Мапуту. По словам источника, 62-метровое судно, выполнявшее морские научные исследования, возвращалось в порт Мапуту примерно в 15:00 по местному времени 10 мая".

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Детали: По словам представителя правительства Иносенсиу Имписсы, судно подверглось обстрелу, когда направлялось в порт Мапуту. Нападение совершили два неопознанных судна у острова Тамбузи в архипелаге Квиримбас. Посольство РФ в Мапуту подтвердило инцидент 16 мая.

Пострадавшее судно сделало остановку в Мапуту, а затем направилось в ЮАР. Власти отмечают, что официального уведомления от российской стороны не поступало, однако Мозамбик уже начал расследование и подчеркивает свою приверженность обеспечению безопасности в территориальных водах.

Местные источники связывают атаку с деятельностью боевиков, связанных с ИГИЛ. Если эта связь подтвердится, нападение станет первым подобного рода в регионе. По данным Africa Centre for Strategic Studies, только в 2024 году в результате атак экстремистов в Кабу-Делгаду погибли как минимум 349 человек.

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