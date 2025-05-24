У Каннах через аварію без світла залишилися 160 тисяч домогосподарств
У суботу, 24 травня, французькі Канни та околиці зазнали масштабного відключення електроенергії, яке зачепило близько 160 тисяч господарств.
Джерело: телеканал BFMTV, пише "Європейська правда"
Деталі: Причиною аварії стали пожежа на електропідстанції в Таннероні та падіння електроопори, що сталося вранці близько 10:00. За попередньою інформацією, вогонь пошкодив лінію електропередачі.
Інцидент вплинув навіть на Каннський кінофестиваль – один із сеансів довелося перервати, хоча його згодом вдалося продовжити завдяки генератору.
За словами оператора RTE, разом із компанією Enedis ведуться роботи з відновлення електропостачання.
Внаслідок аварії були також порушені телекомунікаційні послуги кількох операторів, а в містах Канни та Антіб вимкнулись світлофори, що спричинило труднощі на дорогах.
Окремо жандармерія розглядає версію підпалу, як одну з причин пожежі. Прокурор міста Драгіньян підтвердив, що розпочато офіційне розслідування.
Передісторія:
- Масштабне відключення електроенергії 28 квітня зачепило Піренейський півострів і завдало економіці Іспанії збитків на суму близько 1,6 млрд євро.