У Каннах через аварію без світла залишилися 160 тисяч домогосподарств

У суботу, 24 травня, французькі Канни та околиці зазнали масштабного відключення електроенергії, яке зачепило близько 160 тисяч господарств.

Джерело: телеканал BFMTV, пише "Європейська правда"

Деталі: Причиною аварії стали пожежа на електропідстанції в Таннероні та падіння електроопори, що сталося вранці близько 10:00. За попередньою інформацією, вогонь пошкодив лінію електропередачі.

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Інцидент вплинув навіть на Каннський кінофестиваль – один із сеансів довелося перервати, хоча його згодом вдалося продовжити завдяки генератору.

За словами оператора RTE, разом із компанією Enedis ведуться роботи з відновлення електропостачання.

Внаслідок аварії були також порушені телекомунікаційні послуги кількох операторів, а в містах Канни та Антіб вимкнулись світлофори, що спричинило труднощі на дорогах.

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Окремо жандармерія розглядає версію підпалу, як одну з причин пожежі. Прокурор міста Драгіньян підтвердив, що розпочато офіційне розслідування.

Передісторія: