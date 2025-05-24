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В Каннах из-за аварии без света остались 160 тысяч домохозяйств

Иванна Костина, Украинская правдаСуббота, 24 мая 2025, 15:27
В Каннах из-за аварии без света остались 160 тысяч домохозяйств
BFMTV

В субботу, 24 мая, французские Канны и окрестности столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, которое затронуло около 160 тысяч домохозяйств.

Источник: телеканал BFMTV, сообщает "Європейська правда"

Подробности: Причиной аварии стали пожар на электроподстанции в Таннероне и падение опоры электропередач, которое произошло утром около 10:00. По предварительной информации, огонь повредил линию электропередачи.

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Инцидент затронул даже Каннский кинофестиваль — один из сеансов пришлось прервать, хотя его впоследствии удалось продолжить благодаря генератору.

По словам оператора RTE, совместно с компанией Enedis ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

В результате аварии также были нарушены телекоммуникационные услуги нескольких операторов, а в городах Канны и Антиб отключились светофоры, что вызвало трудности на дорогах.

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Отдельно жандармерия рассматривает версию поджога как одну из возможных причин пожара. Прокурор города Драгиньян подтвердил, что начато официальное расследование.

Предыстория:

Францияэлектроэнергия
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