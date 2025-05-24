В Каннах из-за аварии без света остались 160 тысяч домохозяйств
В субботу, 24 мая, французские Канны и окрестности столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, которое затронуло около 160 тысяч домохозяйств.
Источник: телеканал BFMTV, сообщает "Європейська правда"
Подробности: Причиной аварии стали пожар на электроподстанции в Таннероне и падение опоры электропередач, которое произошло утром около 10:00. По предварительной информации, огонь повредил линию электропередачи.
Инцидент затронул даже Каннский кинофестиваль — один из сеансов пришлось прервать, хотя его впоследствии удалось продолжить благодаря генератору.
По словам оператора RTE, совместно с компанией Enedis ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
В результате аварии также были нарушены телекоммуникационные услуги нескольких операторов, а в городах Канны и Антиб отключились светофоры, что вызвало трудности на дорогах.
Отдельно жандармерия рассматривает версию поджога как одну из возможных причин пожара. Прокурор города Драгиньян подтвердил, что начато официальное расследование.
Предыстория:
- Масштабное отключение электроэнергии 28 апреля затронуло Пиренейский полуостров и нанесло экономике Испании ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.