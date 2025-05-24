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Розвідка США: Путін залишається налаштованим на перемогу в Україні

Українська правдаСубота, 24 травня 2025, 17:20
Розвідка США: Путін залишається налаштованим на перемогу в Україні
Getty Images

Очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, не змінив своїх цілей у війні проти України та прагне до перемоги.

Джерело: щорічний звіт "Оцінка глобальних загроз – 2025", підготовлений Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США станом на 11 травня 2025 року

Деталі: У документі зазначається, що Москва ставить на стратегію виснаження та намагається підірвати здатність України до опору, деморалізувати її населення й дочекатися зниження підтримки з боку Заходу. Попри повільні темпи просування, російське військове командування, ймовірно, вважає їх прийнятними.

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Дослівно: "Путін майже напевно залишається налаштованим на перемогу в Україні, а його цілі здебільшого не змінилися з початку війни: нейтралітет України та подальший поділ української держави. За відсутності переговорного врегулювання або, альтернативно, потужної підтримки з боку Заходу, ситуація на полі бою, ймовірно, й надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року, хоча темпи просування російських військ уповільнюються й супроводжуються значними втратами в особовому складі та техніці".

Деталі: З початку повномасштабної агресії Росія, за даними розвідки США, втратила понад 700 000 військовослужбовців, зокрема щонайменше 170 тисяч – загиблими, а також понад 10 тисяч одиниць бойової техніки, з яких 3000 – танки. Втрачено також близько 250 літаків і гелікоптерів.

Попри це, російські сили продовжують поступове просування на сході України та залучають додаткові сили – зокрема, понад 10 000 північнокорейських військових на Курському напрямку для підтримки наступу.

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Крім цього, Росія активно застосовує дрони-камікадзе та ракети великої дальності, атакуючи критичну інфраструктуру України з метою зламу її волі до спротиву.

У звіті також йдеться, що Путін не відмовився від своєї мети – нав’язати Україні післявоєнний нейтралітет, обмежити її військовий потенціал і добитися подальшої фрагментації держави.

Дослівно: "Хоча Путін і його військове керівництво, ймовірно, надавали б перевагу швидшим успіхам на полі бою, Москва, схоже, задоволена поточними темпами повільного просування, вважаючи, що у такий спосіб зможе поступово виснажити ресурси України та її волю до опору, а також дочекатися зниження підтримки з боку Заходу".

Передісторія: 

війнаПутінСШАрозвідка
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