Разведка США: Путин по-прежнему нацелен на победу в Украине

Глава Кремля Владимир Путин, по всей видимости, не изменил своих целей в войне против Украины и по-прежнему стремится к победе.

Источник: ежегодный отчет "Оценка глобальных угроз – 2025", подготовленный Управлением военной разведки США (DIA) для Конгресса США, по состоянию на 11 мая 2025 года

Детали: В документе отмечается, что Москва делает ставку на стратегию истощения и стремится подорвать способность Украины к сопротивлению, деморализовать её население и дождаться ослабления поддержки со стороны Запада. Несмотря на медленные темпы наступления, российское военное командование, вероятно, считает их приемлемыми.

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Дословно: "Путин почти наверняка по-прежнему нацелен на победу в Украине, и его цели в основном не изменились с начала войны: нейтральный статус Украины и дальнейшее разделение украинского государства. При отсутствии мирного урегулирования или, наоборот, масштабной поддержки со стороны Запада, ситуация на поле боя, вероятно, будет медленно складываться в пользу России в течение 2025 года, хотя темпы её продвижения замедляются и сопровождаются значительными потерями в живой силе и технике".

Детали: С начала полномасштабного вторжения, по данным американской разведки, Россия потеряла более 700 000 военнослужащих, из них не менее 170 000 – убиты, а также более 10 000 единиц боевой техники, включая 3 000 танков. Также были потеряны около 250 самолетов и вертолетов.

Несмотря на это, российские войска продолжают постепленное продвижение на востоке Украины и привлекают дополнительные силы — в частности, более 10 000 северокорейских военнослужащих на Курском направлении для поддержки наступления.

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Кроме того, Россия активно использует дроны-камикадзе и ракеты большой дальности, атакуя критическую инфраструктуру Украины с целью подорвать её волю к сопротивлению.

В отчете также говорится, что Путин не отказался от своей цели – навязать Украине послевоенный нейтралитет, ограничить её военный потенциал и добиться дальнейшей фрагментации государства.

Дословно: "Хотя Путин и его военное руководство, вероятно, предпочли бы более быстрые успехи на поле боя, Москва, похоже, довольна текущими темпами медленного наступления, полагая, что таким образом сможет постепенно истощить ресурсы Украины и её волю к сопротивлению, а также дождаться ослабления поддержки со стороны Запада".

Предыстория: