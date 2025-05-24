В Україні у неділю дощі, грози й град

У неділю 25 травня у низці регіонів, включно з Києвом, очікуються дощі та грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: У північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницькій та Рівненській областях короткочасні дощі (вдень на Житомирщині, Київщині, Вінничині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, місцями значні дощі); на решті території без опадів.

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Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі 4-9°, вдень 11-16°; на решті території вночі 12-17°, вдень 23- 28° (у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях 17-22°).

У Києві та області короткочасні дощі; вдень грози, в окремих районах області град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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Температура по області вночі 12-17°, вдень 17-22°; у Києві вночі 14-16°, вдень 18-20°.

Укргідрометцентр попереджає, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи

енергетичних, будівельних, комунальних підприємству та руху транспорту.