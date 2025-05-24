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В Украине в воскресенье дожди, грозы и град

Катерина ТищенкоСуббота, 24 мая 2025, 18:24
В Украине в воскресенье дожди, грозы и град
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье 25 мая в ряде регионов, включая Киев, ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В северных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях кратковременные дожди (днем в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

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Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 4-9°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 23-28° (в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях 17-22°).

В Киеве и области кратковременные дожди; днем грозы, в отдельных районах области град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Температура по области ночью 12-17°, днем 17-22°; в Киеве ночью 14-16°, днем 18-20°.

Укргидрометцентр предупреждает, что погодные условия могут привести к осложнению работы

энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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