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На Херсонщині вибухнув боєприпас: загинув хлопчик, постраждали ще двоє дітей і троє дорослих

Катерина ТищенкоСубота, 24 травня 2025, 19:00
На Херсонщині вибухнув боєприпас: загинув хлопчик, постраждали ще двоє дітей і троє дорослих
Калинівське, deepstatemap

У селищі Калинівське на Херсонщині через вибух боєприпаса в будинку загинув 8-річний хлопчик, постраждали ще двоє дітей і троє дорослих.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку. На жаль, внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик.

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Також постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої — гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги".

Деталі: Згодом Прокудін повідомив про ще трьох постраждалих внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими у Калинівському.

Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей — 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

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Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують.

Херсонська областьвійнадіти
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