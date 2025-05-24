На Херсонщине взорвался боеприпас: погиб мальчик, пострадали еще двое детей и трое взрослых

В поселке Калиновское на Херсонщине из-за взрыва боеприпаса в доме погиб 8-летний мальчик, пострадали еще двое детей и трое взрослых.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В поселке Калиновское Бериславского района произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме. К сожалению, в результате неосторожного обращения с боеприпасами взрослыми погиб 8-летний мальчик.

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Также пострадали две женщины. У 36-летней потерпевшей – острая реакция на стресс. 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи".

Детали: Впоследствии Прокудин сообщил о еще трех пострадавших в результате неосторожного обращения с боеприпасами взрослыми в Калиновском.

Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили двое детей – 8-летний мальчик и 16-летняя девочка. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Также госпитализировали мужчину 1989 года рождения. У него диагностировали минно-взрывную травму. Медики его дообследуют.