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Bloomberg: Європа думає купувати у США зброю для України

Катерина ТищенкоСубота, 24 травня 2025, 21:23
Bloomberg: Європа думає купувати у США зброю для України
ЗРК Patriot, фото Getty Images

За даними Bloomberg, європейські лідери розглядають варіант купівлі американської зброї для постачання її Україні, якщо США відмовляться від подальшої допомоги.

Джерело: американська агенція Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Зазначається, що Європа не має ані запасів зброї, ані потужностей для її виробництва в достатньому обсязі, щоб забезпечити Україну. Водночас стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть Україні зброю й відкинули заклики Європи посилити санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на негайне припинення вогню.

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Як відзначили співрозмовники Bloomberg, пропозиція, яка завойовує все більше довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну.

Дослівно: "Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю в Україну, то це зробить Європа.

Це допомогло б Україні стримати наступ Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, змусивши його серйозно поставитися до припинення вогню. І якщо європейці зможуть переконати Трампа продовжувати надавати розвідувальні дані Україні, президент Володимир Зеленський, можливо, зможе протриматися".

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Деталі: Співрозмовники видання заявили, що очікують від США продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Короткочасне припинення цієї співпраці створило оперативні проблеми для Києва, але також викликало ширші побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з подібним ставленням у майбутньому.

"Експерти кажуть, що поставки зброї Україні, схвалені і профінансовані колишнім президентом Джо Байденом, можуть закінчитися цього літа, і що Європа буде намагатися виробити достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину. Путін спробує скористатися цією динамікою, вважають експерти", - йдеться в публікації.

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