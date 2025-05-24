Bloomberg: Европа думает покупать у США оружие для Украины

По данным Bloomberg, европейские лидеры рассматривают вариант покупки американского оружия для поставки его Украине, если США откажутся от дальнейшей помощи.

Источник: американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Отмечается, что Европа не имеет ни запасов оружия, ни мощностей для его производства в достаточном объеме, чтобы обеспечить Украину. В то же время становится понятно, что США больше не будут поставлять Украине оружие и отвергли призывы Европы усилить санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на немедленное прекращение огня.

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Как отметили собеседники Bloomberg, предложение, которое завоевывает все больше доверия, заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.

Дословно: "Идея заключается в том, что если Трамп откажется отправлять американское оружие в Украину, то это сделает Европа.

Это помогло бы Украине сдержать наступление России и могло бы оказать новое давление на Путина, заставив его серьезно отнестись к прекращению огня. И если европейцы смогут убедить Трампа продолжать предоставлять разведывательные данные Украине, президент Владимир Зеленский, возможно, сможет продержаться".

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Детали: Собеседники издания заявили, что ожидают от США продолжения обмена разведывательной информацией с Украиной, чтобы помочь в определении целей. Кратковременное прекращение этого сотрудничества создало оперативные проблемы для Киева, но также вызвало более широкие опасения среди союзников США, что они могут столкнуться с подобным отношением в будущем.

"Эксперты говорят, что поставки оружия Украине, одобренные и профинансированные бывшим президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом, и что Европа будет пытаться произвести достаточно оружия, чтобы заполнить этот пробел. Путин попытается воспользоваться этой динамикой, считают эксперты", - говорится в публикации.