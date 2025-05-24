Відключення електроенергії у французьких Каннах могло статися через диверсії – влада

Масштабне відключення електроенергії у французьких Каннах у суботу могло статися через підпал та пошкодження електроопор.

Джерело: АР, France Info з посиланням на місцеву владу і МВС Франції

Деталі: Французька влада вважає, що підпал міг зіграти певну роль у відключенні електроенергії на південному сході Франції, що поставило під загрозу святкування закриття Каннського кінофестивалю. Електропостачання було відновлено за кілька годин до церемонії, близько 15:00 за місцевим часом.

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Представник французької національної жандармерії повідомив, що влада розслідує ймовірність підпалу під час пожежі на електричній підстанції поблизу Канн, яка послабила мережу вночі.

Крім того, відключення електроенергії сталося через кілька годин після падіння високовольтної лінії в іншому місці. Влада з'ясовує, що стало причиною обриву цієї лінії.

У своїй заяві префект району Лоран Хоттьо засудив "серйозні акти пошкодження електричної інфраструктури".

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"Всі ресурси мобілізовані для виявлення, розшуку, арешту і притягнення до відповідальності осіб, які вчинили ці дії", - сказав Хотьйо.

За даними префектури департаменту і прокуратури міста Грас, відключення електроенергії було спричинене зловмисними діями. Спочатку в п'ятницю ввечері стався підпал електростанції в Таннероні, а потім в суботу вранці були відпиляні три опори ЛЕП у Вільнев-Лубе. Розпочато два розслідування.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, дві пожежі торкнулися електростанції Сен-Кассієн в Таннероні (регіон Вар), що спричинило первинне відключення електроенергії для 45 000 споживачів протягом ночі.

Що передувало: У суботу, 24 травня, французькі Канни та околиці постраждали від масштабного відключення електроенергії – без електроенергії залишилися майже 160 000 будинків.