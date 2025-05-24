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Отключение электроэнергии во французских Каннах могло произойти из-за диверсии – власти

Катерина ТищенкоСуббота, 24 мая 2025, 21:59
Отключение электроэнергии во французских Каннах могло произойти из-за диверсии – власти
отключение электроэнергии в Каннах 24 мая, фото: AFP via Getty Images

Масштабное отключение электроэнергии во французских Каннах в субботу могло произойти из-за поджога и повреждения электроопор.

Источник: АР, France Info со ссылкой на местные власти и МВД Франции

Детали: Французские власти считают, что поджог мог сыграть определенную роль в отключении электроэнергии на юго-востоке Франции, что поставило под угрозу празднование закрытия Каннского кинофестиваля. Электроснабжение было восстановлено за несколько часов до церемонии, около 15:00 по местному времени.

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Представитель французской национальной жандармерии сообщил, что власти расследуют вероятность поджога во время пожара на электрической подстанции вблизи Канн, который ослабил сеть ночью.

Кроме того, отключение электроэнергии произошло через несколько часов после падения высоковольтной линии в другом месте. Власти выясняют, что стало причиной обрыва этой линии.

В своем заявлении префект района Лоран Хоттьо осудил "серьезные акты повреждения электрической инфраструктуры".

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"Все ресурсы мобилизованы для выявления, розыска, ареста и привлечения к ответственности лиц, совершивших эти действия", - сказал Хотьо.

По данным префектуры департамента и прокуратуры города Грас, отключение электроэнергии было вызвано злонамеренными действиями. Сначала в пятницу вечером произошел поджог электростанции в Таннероне, а затем в субботу утром были отпилены три опоры ЛЭП в Вильнев-Лубе. Начато два расследования.

По данным Министерства внутренних дел страны, два пожара затронули электростанцию Сен-Кассиен в Таннероне (регион Вар), что повлекло первичное отключение электроэнергии для 45 000 потребителей в течение ночи.

Что предшествовало: В субботу, 24 мая, французские Канны и окрестности пострадали от масштабного отключения электроэнергии – без электроэнергии остались почти 160 000 домов.

Францияэлектроэнергиядиверсанты
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