На Курському напрямку росіяни в суботу здійснили 37 атак – Генштаб

У суботу на Курському напрямку російські війська здійснили 37 штурмових дій, на Покровському зафіксовано 42 атаки.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Загалом, від початку доби на фронті відбулося 160 боєзіткнень.

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Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курському напрямку, де загарбник протягом доби провів 37 штурмових дій на позиції українських підрозділів, одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих бомб, та здійснив 209 артилерійських обстрілів, п’ять з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку росіяни 42 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Малинівка, Сухий Яр, Новосергіївка, Муравка, Троїцьке та Андріївка, до цього часу триває одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали Зоря, Новоторецьке, Софіївка, Коптєвє, Довга Балка, Полтавка, Шахове та Сухий Яр.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – у суботу на цьому напрямку було знешкоджено 144 окупанти, 89 з них – безповоротно. Також знищено два автомобілі, два мотоцикли, дев’ять БпЛА та один термінал супутникового зв’язку. Крім того, пошкоджено два мотоцикли та одну реактивну систему залпового вогню противника.

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На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 21 раз атакували неподалік населених пунктів Копанки, Липове, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське, Новомихайлівка та в напрямку Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих штурмових дій поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Вільне Поле, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер. Противник завдав авіаударів по районах Новодарівки, Новополя, Перебудови та Комара.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки. Наші оборонці успішно відбили 13 атак, один бій триває.

На Харківському напрямку ворог 5 разів атакував в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кругляківка та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 4 атаки на позиції оборонців в напрямках Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки, досі триває бій у одній локації.

Також 4 атаки відбили захисники на Краматорському напрямку, ворог йшов вперед західніше Андріївки та в напрямку Предтечиного і Білої Гори.

На Сіверському напрямку захисниками було відбито 3 ворожі атаки в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

На Оріхівському напрямку окупанти, за підтримки авіації, наступали в напрямку Новоандріївки, також бойові дії відбулися в районах Степового та Малих Щербаків. Всього на напрямку відбулося три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами були атаковані райони населених пунктів Гуляйполе та Малинівка. Наступальних дій противник не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по населеному пункту Козацьке.