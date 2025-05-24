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На Курском направлении россияне в субботу совершили 37 атак – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 24 мая 2025, 22:27
На Курском направлении россияне в субботу совершили 37 атак – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В субботу на Курском направлении российские войска совершили 37 штурмовых действий, на Покровском зафиксировано 42 атаки.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В общем, с начала суток на фронте произошло 160 боестолкновений.

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Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении, где захватчик в течение суток провел 37 штурмовых действий на позиции украинских подразделений, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 15 управляемых бомб, и совершил 209 артиллерийских обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении россияне 42 раза пытались прорвать украинскую оборону неподалеку от населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Малиновка, Сухой Яр, Новосергиевка, Муравка, Троицкое и Андреевка, до сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаударам подверглись Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптевое, Длинная Балка, Полтавка, Шахово и Сухой Яр.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – в субботу на этом направлении было обезврежено 144 оккупанта, 89 из них – безвозвратно. Также уничтожены два автомобиля, два мотоцикла, девять БПЛА и один терминал спутниковой связи. Кроме того, повреждены два мотоцикла и одна реактивная система залпового огня противника.

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На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 21 раз атаковали неподалеку населенных пунктов Копанки, Липовое, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлении Карповки, Григорьевки, Грековки, Ольговки. Два боестолкновения не утихают до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских штурмовых действий вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Шевченко, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник нанес авиаудары по районам Новодаровки, Новополя, Перестройки и Комара.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки. Наши защитники успешно отбили 13 атак, один бой продолжается.

На Харьковском направлении враг 5 раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Кругляковка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении противник совершил 4 атаки на позиции защитников в направлениях Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки, до сих пор продолжается бой в одной локации.

Также 4 атаки отбили защитники на Краматорском направлении, враг шел вперед западнее Андреевки и в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Северском направлении защитниками было отражено 3 вражеские атаки в районах Белогоровки, Выемки и Переездного.

На Ореховском направлении оккупанты, при поддержке авиации, наступали в направлении Новоандреевки, также боевые действия произошли в районах Степного и Малых Щербаков. Всего на направлении произошло три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенных пунктов Гуляйполе и Малиновка. Наступательных действий противник не проводил.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по населенному пункту Казацкое.

Генштабвойна
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