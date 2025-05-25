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У Києві та більшості областей тривога через загрозу балістики й ворожі БпЛА: працює ППО

Катерина Тищенко, Іван Д'яконовНеділя, 25 травня 2025, 00:32
У Києві та більшості областей тривога через загрозу балістики й ворожі БпЛА: працює ППО
карта повітряних тривог

У Києві та більшості українських областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та ударні БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, КМВА

Деталі: У низці областей у суботу ввечері оголосили тривогу через ударні БпЛА. Київська ОВА повідомляла про роботу ППО по ворожих дронах.

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Близько 23:50 до цього додалася також загроза балістичного озброєння з північного сходу.

КМВА спершу повідомила, що у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Згодом з'явилося також оновлення про загрозу застосування ворожих БпЛА.

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Оновлено: О 00:28 КМВА повідомила про роботу системи протиповітряної оборони.

Дослівно: "Ворожі ударні дрони наближаються до повітряного простору столиці. По БпЛА працюватимуть розрахунки ППО".

повітряна тривогаППОбезпілотники
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