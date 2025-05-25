У Києві та більшості областей тривога через загрозу балістики й ворожі БпЛА: працює ППО
У Києві та більшості українських областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння та ударні БпЛА.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, alerts.in.ua, КМВА
Деталі: У низці областей у суботу ввечері оголосили тривогу через ударні БпЛА. Київська ОВА повідомляла про роботу ППО по ворожих дронах.
Близько 23:50 до цього додалася також загроза балістичного озброєння з північного сходу.
КМВА спершу повідомила, що у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Згодом з'явилося також оновлення про загрозу застосування ворожих БпЛА.
Оновлено: О 00:28 КМВА повідомила про роботу системи протиповітряної оборони.
Дослівно: "Ворожі ударні дрони наближаються до повітряного простору столиці. По БпЛА працюватимуть розрахунки ППО".