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В Киеве и большинстве областей тревога из-за угрозы баллистики и вражеских БпЛА: работает ПВО

Катерина Тищенко, Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 00:32
В Киеве и большинстве областей тревога из-за угрозы баллистики и вражеских БпЛА: работает ПВО
карта воздушных тревог

В Киеве и большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения и ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ, alerts.in.ua, КГВА

Детали: В ряде областей в субботу вечером объявили тревогу из-за ударных БпЛА. Киевская ОВА сообщала о работе ПВО по вражеским дронам.

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Около 23:50 к этому добавилась также угроза баллистического вооружения с северо-востока.

КГВА сначала сообщила, что в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Позже появилось также обновление об угрозе применения вражеских БпЛА.

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Обновлено: В 00:28 КГВА сообщила о работе системы противовоздушной обороны.

Дословно: "Вражеские ударные дроны приближаются к воздушному пространству столицы. По БпЛА будут работать расчеты ПВО".

воздушная тревогаПВОбеспилотники
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