Масована атака БпЛА на Київ: у небі над столицею десятки ворожих безпілотників

У ніч на 25 травня Росія здійснює масштабну атаку на Київ та область. У небі зафіксовано десятки ворожих безпілотників. Сили протиповітряної оборони вже знищили частину цілей, однак нові дрони продовжують заходити у повітряний простір столиці.

Джерело: очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

Пряма мова: "Більше десятка ворожих дронів вже в повітряному просторі навколо столиці. Також підлітають нові.

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Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації".