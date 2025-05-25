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Массированная атака БпЛА на Киев: в небе над столицей десятки вражеских беспилотников

Иван ДьяконовВоскресенье, 25 мая 2025, 00:46
Массированная атака БпЛА на Киев: в небе над столицей десятки вражеских беспилотников
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 25 мая Россия осуществляет масштабную атаку на Киев и область. В небе зафиксированы десятки вражеских беспилотников. Силы противовоздушной обороны уже уничтожили часть целей, однако новые дроны продолжают заходить в воздушное пространство столицы. 

Источник: глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

Прямая речь: "Более десятка вражеских дронов уже в воздушном пространстве вокруг столицы. Также подлетают новые.

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Есть угроза применения противником большого количества дронов и ракет с бортов стратегической авиации".

КиевбеспилотникиПВОвоздушная тревога
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