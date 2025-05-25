Трамп знову згадав росіян та крадіжку технологій гіперзвукових ракет

Президент США Дональд Трамп розкритикував Росію та експрезидента Барака Обаму, заявивши, що США спроєктували гіперзвукову ракету, яку згодом "вкрали" росіяни.

Джерело: Newsweek, "Європейська правда"

Деталі: Трамп виступив з промовою на церемонії випуску випускників Вест-Пойнтської військової академії, присвятивши більшу частину свого виступу американській армії та численним досягненням академії.

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Частину промови Трамп присвятив гіперзвуковій зброї, про яку він згадав у зв'язку з проєктом, реалізованим вісьмома курсантами Вест-Пойнт.

"Вісім курсантів, які сьогодні тут присутні, взяли на себе завдання спроєктувати власну гіперзвукову ракету", – сказав Трамп.

"О, ми можемо використати вас для їхнього будівництва прямо зараз. Ви знаєте, наші (плани щодо ракет) вкрали. Ми їх спроєктували. Їх вкрали під час адміністрації Обами. Ви знаєте, хто їх вкрав? Росіяни вкрали. Сталося щось погане", – додав президент США.

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Трамп говорив про крадіжку і раніше. У 2023 році він заявив прихильникам, що Росія вкрала плани щодо "супер-пупер ракет".

У січні, через кілька днів після вступу на другий термін, Трамп звинуватив Росію в крадіжці планів США щодо гіперзвукових ракет, заявивши, що "якісь погані люди передали їм проєкт".

На початку травня Військово-морські сили США заявили, що успішно випробували морську систему запуску гіперзвукових ракет на космодромі Канаверал у штаті Флорида.