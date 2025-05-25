Трамп снова вспомнил россиян и кражу технологий гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и экс-президента Барака Обаму, заявив, что США спроектировали гиперзвуковую ракету, которую впоследствии "украли" россияне.

Источник: Newsweek, "Европейская правда"

Детали: Трамп выступил с речью на церемонии выпуска выпускников Вест-Пойнтской военной академии, посвятив большую часть своего выступления американской армии и многочисленным достижениям академии.

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Часть речи Трамп посвятил гиперзвуковому оружию, о котором он упомянул в связи с проектом, реализованным восемью курсантами Вест-Пойнта.

"Восемь курсантов, которые сегодня здесь присутствуют, взяли на себя задачу спроектировать собственную гиперзвуковую ракету", – сказал Трамп.

"О, мы можем использовать вас для их строительства прямо сейчас. Вы знаете, наши (планы по ракетам) украли. Мы их спроектировали. Их украли во время администрации Обамы. Вы знаете, кто их украл? Русские украли. Произошло что-то плохое", – добавил президент США.

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Трамп говорил о краже и раньше. В 2023 году он заявил сторонникам, что Россия украла планы по "супер-пупер ракетам".

В январе, через несколько дней после вступления на второй срок, Трамп обвинил Россию в краже планов США по гиперзвуковым ракетам, заявив, что "какие-то плохие люди передали им проект".

В начале мая Военно-морские силы США заявили, что успешно испытали морскую систему запуска гиперзвуковых ракет на космодроме Канаверал в штате Флорида.