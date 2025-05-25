На початок тижня в Україні прогнозують дощі і грози

В Україні у понеділок, 26 травня, прогнозують короткочасні дощі у північних, більшості західних, центральних областях, а також в Одеській і Миколаївській, місцями будуть грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На Житомирщині, Вінниччині та Одещині місцями пройдуть значні дощі. На решті території – без опадів.

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Вітер переважно південно-східний, 7–12 м/с, у денні години на Лівобережжі можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря:

У західних, Житомирській та Вінницькій областях: вночі 4–9°, вдень 12–17°.

На решті території: вночі 12–17°, вдень 19–24°, у східних і південно-східних регіонах – до 30° тепла.

У Києві 26 травня прогнозують короткочасні дощі, південно-східний вітер 7–12 м/с, температуру вночі близько 15°, вдень 19–21°С.

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У вівторок, 27 травня, дощитиме на Правобережжі та в Криму. Вночі місцями значні опади у Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях, вдень – у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій. На решті території можливий невеликий дощ.

Температурний режим на 27 травня:

У західних, Житомирській та Вінницькій областях: вночі 6–11°, вдень 14–19°.

На решті території: вночі 12–17°, вдень 18-23°, на сході – 24–28°.

У Києві – дощ, вітер південно-східний 7–12 м/с, температура вночі близько 15°, вдень – 20–22°.