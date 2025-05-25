Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В начале недели в Украине прогнозируют дожди и грозы

Украинская правдаВоскресенье, 25 мая 2025, 13:39
В начале недели в Украине прогнозируют дожди и грозы
Фото иллюстративное с unsplash.com

В понедельник, 26 мая, в Украине прогнозируются кратковременные дожди в северных, большинстве западных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской, местами ожидаются грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами пройдут сильные дожди. На остальной территории – без осадков.

Реклама:

Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с, днём на Левобережье возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха:

  • В западных, Житомирской и Винницкой областях: ночью 4–9°, днём 12–17°.
  • На остальной территории: ночью 12–17°, днём 19–24°, в восточных и юго-восточных регионах – до 30° тепла.

В Киеве 26 мая прогнозируются кратковременные дожди, юго-восточный ветер 7–12 м/с, температура ночью около 15°, днём – 19–21°С.

РЕКЛАМА:

Во вторник, 27 мая, дожди ожидаются на Правобережной Украине и в Крыму. Ночью местами сильные осадки в Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях, днём — в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой. На остальной территории возможны небольшие дожди.

Температурный режим на 27 мая:

  • В западных, Житомирской и Винницкой областях: ночью 6–11°, днём 14–19°.
  • На остальной территории: ночью 12–17°, днём 18–23°, на востоке – 24–28°.

В Киеве – дождь, ветер юго-восточный 7–12 м/с, температура ночью около 15°, днём – 20–22°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Асеев: Среди освобождённых из плена нет гражданских, которые там уже 8 лет
Прокопенко: В обмене 1000 на 1000 – ни одного азовца. Это позор
фотоСостоялась третья часть обмена "1000 на 1000" - еще более 300 защитников дома
Во время рекордной атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены
Зеленский после рекордной атаки: Молчание Америки и более поздних поощряет Путина
Трамп снова вспомнил россиян и кражу технологий гиперзвуковых ракет
Все новости...
погода
В Украине в воскресенье дожди, грозы и град
На выходных в Украине прогнозируют дожди, грозы и шквалы
В субботу Украину накроют кратковременные дожди и грозы
Последние новости
16:12
Тысячи людей в Варшаве собрались на два параллельных марша кандидатов в президенты
15:58
Асеев: Среди освобождённых из плена нет гражданских, которые там уже 8 лет
15:57
В Нежине пьяный мужчина взорвал в парке гранату
15:31
Лидер Молдовы осудила Россию за массированный удар
15:16
В КНДР после аварии с эсминцем задержали трёх должностных лиц
15:10
Прокопенко: В обмене 1000 на 1000 – ни одного азовца. Это позор
15:05
Суд приказал компании снести дома для отдыха на берегу Десенки в Киеве
15:02
Посольство России в Швеции жалуется на новое "нападение" с помощью дрона
14:48
Нидерланды в понедельник завершат передачу всех 24 истребителей F-16 Украине
14:46
Прыжки морского гиганта: полярники показали снимки "вырывающегося из воды" кита
Все новости...
Реклама:
Реклама: