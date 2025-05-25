В начале недели в Украине прогнозируют дожди и грозы

В понедельник, 26 мая, в Украине прогнозируются кратковременные дожди в северных, большинстве западных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской, местами ожидаются грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами пройдут сильные дожди. На остальной территории – без осадков.

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Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с, днём на Левобережье возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха:

В западных, Житомирской и Винницкой областях: ночью 4–9°, днём 12–17°.

На остальной территории: ночью 12–17°, днём 19–24°, в восточных и юго-восточных регионах – до 30° тепла.

В Киеве 26 мая прогнозируются кратковременные дожди, юго-восточный ветер 7–12 м/с, температура ночью около 15°, днём – 19–21°С.

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Во вторник, 27 мая, дожди ожидаются на Правобережной Украине и в Крыму. Ночью местами сильные осадки в Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях, днём — в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой. На остальной территории возможны небольшие дожди.

Температурный режим на 27 мая:

В западных, Житомирской и Винницкой областях: ночью 6–11°, днём 14–19°.

На остальной территории: ночью 12–17°, днём 18–23°, на востоке – 24–28°.

В Киеве – дождь, ветер юго-восточный 7–12 м/с, температура ночью около 15°, днём – 20–22°.