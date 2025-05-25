Прокопенко: В обміні 1000 на 1000 – жодного азовця. Це ганьба

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова Прокопенка: "Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців.

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Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування.

Лише кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі", сподіваючись на те, що серед анонсованого обміну 1000 на 1000 будуть і бійці 12-ої бригади "Азов". Сподівання не справдились".

Деталі: Прокопенко не вірить, що єдиною причиною відсутності "азовців" в обмінах – це небажання Росії їх віддавати.

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Комбат очікує, що за бійців "Азову" потрібно пропонувати когось, "хто важить більше, ніж омський контрактник".

Пряма мова Прокопенка: "Україна забита російською агентурою під саму зав'язку — про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду.

Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими РФ засипає землі України...

... Варіанти є, нам необхідно лише адаптуватись та почати шукати нові шляхи і конфігурації. Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних — це ганьба для всієї нашої держави.

Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди".