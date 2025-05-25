Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прокопенко: В обміні 1000 на 1000 – жодного азовця. Це ганьба

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 15:10
Прокопенко: В обміні 1000 на 1000 – жодного азовця. Це ганьба
прокопенко, фото: Азов

Командир 1-го корпусу НГУ "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.

Джерело: Прокопенко у Facebook

Пряма мова Прокопенка: "Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців.

Реклама:

Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування.

Лише кілька днів тому Україна згадувала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі", сподіваючись на те, що серед анонсованого обміну 1000 на 1000 будуть і бійці 12-ої бригади "Азов". Сподівання не справдились".

Деталі: Прокопенко не вірить, що єдиною причиною відсутності "азовців" в обмінах – це небажання Росії їх віддавати.

РЕКЛАМА:

Комбат очікує, що за бійців "Азову" потрібно пропонувати когось, "хто важить більше, ніж омський контрактник".

Пряма мова Прокопенка: "Україна забита російською агентурою під саму зав'язку — про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду.

Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими РФ засипає землі України...

... Варіанти є, нам необхідно лише адаптуватись та почати шукати нові шляхи і конфігурації. Тому що жодного азовця серед 1000 обміняних — це ганьба для всієї нашої держави.

Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди".

Азов Нацгвардіяобмінполонені
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
У Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працюють
Асєєв: Серед звільнених з полону немає цивільних, які там вже 8 років
Прокопенко: В обміні 1000 на 1000 – жодного азовця. Це ганьба
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочує Путіна
Усі новини...
Азов
Бригаду "Азов" очолив новий командир – 31-річний підполковник
У НГУ спробували пояснити зникнення прізвища Кротевича з указу про нагородження
Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу президента про нагородження орденом
Останні новини
18:13
Глава МЗС Італії відреагував на нову масовану повітряну атаку РФ по Україні
17:59
Британець Норріс вперше в кар'єрі виграв Гран-прі Монако у Формулі-1
17:38
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
17:30
У Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працюють
17:05
За тиждень Нацбанк продав 618 мільйонів доларів
16:51
Розвідка: Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів РФ
16:47
Вперше за 26 років: Українки здобули золото на чемпіонаті Європи в стрибках у воду
16:36
В Естонії вимагають "нестерпного тиску" на Путіна після нової атаки
16:20
За час Курської операції взято в полон 971 російського військового – Генштаб
16:17
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: