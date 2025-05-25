Прокопенко: В обмене 1000 на 1000 – ни одного азовца. Это позор

Командир 1-го корпуса НГУ "Азов" полковник Денис ("Редис") Прокопенко заявил, что во время трехдневного обмена пленными с Россией не обменяли ни одного "азовца", и не верит, что власть заинтересована в возвращении этих бойцов.

Источник: Прокопенко в Facebook

Прямая речь Прокопенко: "Ни одного азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов.

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Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в худших условиях. Над их родными, близкими и побратимами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования.

Всего несколько дней назад Украина вспоминала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из "Азовстали", надеясь на то, что среди анонсированного обмена 1000 на 1000 будут и бойцы 12-й бригады "Азов". Надежды не оправдались".

Детали: Прокопенко не верит, что единственной причиной отсутствия "азовцев" в обменах - это нежелание России их отдавать.

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Комбат ожидает, что за бойцов "Азова" нужно предлагать кого-то, "кто весит больше, чем омский контрактник".

Прямая речь Прокопенко: "Украина забита российской агентурой под самую завязку - об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду.

Думаю, попы из московского патриархата, которые открыто работают на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми РФ засыпает земли Украины...

... Варианты есть, нам необходимо лишь адаптироваться и начать искать новые пути и конфигурации. Потому что ни одного азовца среди 1000 обменянных - это позор для всего нашего государства.

Я не верю, что власть заинтересована в возвращении азовцев, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди".