У Ніжині п’яний чоловік підірвав у парку гранату

25 травня на території парку в Ніжині на Чернігівщині стався вибух гранати, постраждалих немає.

Джерело: поліція Чернігівщині

Деталі: На місці поліцейські затримали 44-річного місцевого мешканця.

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Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев.

Внаслідок вибуху люди не постраждали.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.