У Ніжині п’яний чоловік підірвав у парку гранату
Неділя, 25 травня 2025, 15:57
25 травня на території парку в Ніжині на Чернігівщині стався вибух гранати, постраждалих немає.
Джерело: поліція Чернігівщині
Деталі: На місці поліцейські затримали 44-річного місцевого мешканця.
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Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев.
Внаслідок вибуху люди не постраждали.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.
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