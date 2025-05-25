Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Ніжині п’яний чоловік підірвав у парку гранату

Роман ПетренкоНеділя, 25 травня 2025, 15:57
У Ніжині п’яний чоловік підірвав у парку гранату
фото: ніжинський парк у фб

25 травня на території парку в Ніжині на Чернігівщині стався вибух гранати, постраждалих немає.

Джерело: поліція Чернігівщині

Деталі: На місці поліцейські затримали 44-річного місцевого мешканця.

Реклама:

Попередньо відомо, що нетверезий чоловік відпочивав у парку і кинув невідомий боєприпас в бік дерев.

Внаслідок вибуху люди не постраждали.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), що карається позбавленням волі на строк до 7 років.

РЕКЛАМА:

Чернігівська областьзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
У Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працюють
Асєєв: Серед звільнених з полону немає цивільних, які там вже 8 років
Прокопенко: В обміні 1000 на 1000 – жодного азовця. Це ганьба
Під час рекордної атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені
Зеленський після рекордної атаки: Мовчання Америки та інших заохочує Путіна
Усі новини...
Чернігівська область
Росіяни скинули вибухівку на ферму на Чернігівщині: загинув чоловік
СБУ затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими на Чернігівщині
Російські війська вдарили дронами по Чернігівщині: загинув чоловік
Останні новини
18:13
Глава МЗС Італії відреагував на нову масовану повітряну атаку РФ по Україні
17:59
Британець Норріс вперше в кар'єрі виграв Гран-прі Монако у Формулі-1
17:38
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
17:30
У Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працюють
17:05
За тиждень Нацбанк продав 618 мільйонів доларів
16:51
Розвідка: Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів РФ
16:47
Вперше за 26 років: Українки здобули золото на чемпіонаті Європи в стрибках у воду
16:36
В Естонії вимагають "нестерпного тиску" на Путіна після нової атаки
16:20
За час Курської операції взято в полон 971 російського військового – Генштаб
16:17
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: