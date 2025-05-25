В Нежине пьяный мужчина взорвал в парке гранату

25 мая на территории парка в Нежине на Черниговщине произошел взрыв гранаты, пострадавших нет.

Источник: полиция Черниговской области

Детали: На месте полицейские задержали 44-летнего местного жителя.

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Предварительно известно, что нетрезвый мужчина отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев.

В результате взрыва люди не пострадали.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.