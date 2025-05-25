В Нежине пьяный мужчина взорвал в парке гранату
Воскресенье, 25 мая 2025, 15:57
25 мая на территории парка в Нежине на Черниговщине произошел взрыв гранаты, пострадавших нет.
Источник: полиция Черниговской области
Детали: На месте полицейские задержали 44-летнего местного жителя.
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Предварительно известно, что нетрезвый мужчина отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев.
В результате взрыва люди не пострадали.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
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