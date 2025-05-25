У Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працювали

аеропорт "Внуково" в Москві, ілюстративне фото зі сторінки аеропорту в Facebook

Мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку кількох безпілотників, що летіли на місто, у столиці РФ і Підмосков'ї тимчасово припиняли роботу три аеропорти.

Джерело: російське агентство РИА Новости з посиланням на Собяніна і Росавіацію

Деталі: Близько 16:50 Росавіація повідомила про тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден в аеропортах Москви і Підмосков'я "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський".

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Собянін заявив, що російська ППО знищила безпілотник, який летів на Москву. За його словами, на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Пізніше він заявив, що було збито ще два безпілотники, що летіли на Москву.

Близько 17:50 Собянін заявив про четвертий збитий безпілотник, що летів на Москву.

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Аеропорт "Пулково" попередив про можливі зміни в розкладі через обмеження на приймання і випуск повітряних суден у деяких аеропортах Москви.

Близько 18:20 у московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" і "Жуковський" було знято обмеження на приймання і випуск повітряних суден, повідомили в Росавіації.