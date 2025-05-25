В Москве заявили об атаке беспилотников, аэропорты не работали

аэропорт «Внуково» в Москве, иллюстративное фото со страницы аэропорта в Facebook

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке нескольких беспилотников, летевших на город, в столице РФ и Подмосковье временно прекращали работу три аэропорта.

Источник: российское агентство РИА Новости со ссылкой на Собянина и Росавиацию

Детали: Около 16:50 Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аеэропортах Москвы и Подмосковья "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

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Собянин заявил, что российская ПВО уничтожила беспилотник, летевший на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Позже он заявил, что было сбито еще два беспилотника, летевших на Москву.

Около 17:50 Собянин заявил о четвертом сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

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Аэропорт "Пулково" предупредил о возможных изменениях в расписании из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов в некоторых аэропортах Москвы.

Около 18:20 в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.