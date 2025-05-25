У Бєлгородській області РФ потяг наїхав на вибухівку, рух призупинили

ситуація на залізниці в Бєлгородській області, фото з соцмереж

У Новооскольському окрузі Бєлгородської області РФ потяг наїхав на вибуховий пристрій, пошкоджено контактну мережу залізничної колії.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "Надзвичайна подія в Новооскольському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає.

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Пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Рух поїздів тимчасово призупинено".

Деталі: Гладков додав, що на місці працюють усі оперативні служби, інформація про подію уточнюється.