У Бєлгородській області РФ потяг наїхав на вибухівку, рух призупинили
Неділя, 25 травня 2025, 21:20
У Новооскольському окрузі Бєлгородської області РФ потяг наїхав на вибуховий пристрій, пошкоджено контактну мережу залізничної колії.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова: "Надзвичайна подія в Новооскольському окрузі. За попередньою інформацією, залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. У результаті стався вибух. Постраждалих немає.
Реклама:
Пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Рух поїздів тимчасово призупинено".
Деталі: Гладков додав, що на місці працюють усі оперативні служби, інформація про подію уточнюється.