В Белгородской области РФ поезд наехал на взрывчатку, движение приостановили

ситуация на железной дороге в Белгородской области, фото из соцсетей

В Новооскольском округе Белгородской области РФ железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, повреждена контактная сеть железнодорожного пути.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь: "ЧП в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет.

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Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено".

Детали: Гладков добавил, что на месте работают все оперативные службы, информация о происшествии уточняется.