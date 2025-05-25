В Белгородской области РФ поезд наехал на взрывчатку, движение приостановили
Воскресенье, 25 мая 2025, 21:20
В Новооскольском округе Белгородской области РФ железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, повреждена контактная сеть железнодорожного пути.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Прямая речь: "ЧП в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет.
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Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено".
Детали: Гладков добавил, что на месте работают все оперативные службы, информация о происшествии уточняется.