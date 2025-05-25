Генштаб: Росіяни атакували 40 разів на Покровському напрямку і 24 – на Курському

Від початку доби на фронті відбулося 135 боєзіткнень, з них 40 разів росіяни атакували на Покровському напрямку і 24 – на Курському.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Котлярівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Андріївка та в бік Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки, Миролюбівки. До цього часу тривають три боєзіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Довга Балка, Олександро-Калинове, Степанівка.

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У неділю на цьому напрямку було знешкоджено 159 окупантів, 95 з них – безповоротно.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 24 штурми позицій українських підрозділів, наразі триває три боєзіткнення. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих бомб, та здійснив 202 артилерійські обстріли, 13 з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

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На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та в напрямку Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря. Ще три боєзіткнення тривають. Авіаударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Новопіль.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Торецька, Романівки, Диліївки та в бік Новоспаського, наразі тривають три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень в напрямку Предтечиного, Білої Гори та неподалік Часового Яру, один бій триває.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоандріївка та Степове. Авіаційних ударів зазнали Мала Токмачка та Кам’янське.

На Харківському напрямку противник чотири рази атакував позиції захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив два штурми позицій оборонців у районах Кругляківки та Нової Кругляківки.

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників в бік Григорівки та поблизу Білогорівки й Верхньокам’янського, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку відбулося три спроби ворога просунутись уперед поблизу населеного пункту Козачі Лагері.