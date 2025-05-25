Генштаб: Россияне атаковали 40 раз на Покровском направлении и 24 – на Курском

С начала суток на фронте произошло 135 боестолкновений, из них 40 раз россияне атаковали на Покровском направлении и 24 – на Курском.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Котляровка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Зверево, Троицкое, Елизаветовка, Андреевка и в сторону Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки, Миролюбовки. К этому времени продолжаются три боестолкновения. Враг нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Длинная Балка, Александро-Калиново, Степановка.

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В воскресенье на этом направлении было обезврежено 159 оккупантов, 95 из них – безвозвратно.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 24 штурма позиций украинских подразделений, сейчас продолжается три боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых бомб, и совершил 202 артиллерийских обстрела, 13 из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Зеленой Долины, Нового Мира и вблизи Грековки, Липового и Торского. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

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На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле и в направлении Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Багатира. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Новополь.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и в сторону Новоспасского, сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений в направлении Предтечино, Белой Горы и неподалеку Часового Яра, один бой продолжается.

На Ореховском направлении враг пять раз пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоандреевка и Степное. Авиационным ударам подверглись Малая Токмачка и Каменское.

На Харьковском направлении противник четыре раза атаковал позиции защитников вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого.

На Купянском направлении враг совершил два штурма позиций защитников в районах Кругляковки и Новой Кругляковки.

Силы обороны остановили четыре наступательных действия захватчиков в сторону Григорьевки и вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении состоялось три попытки врага продвинуться вперед вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря.