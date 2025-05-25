Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Харківщині в ДТП загинули жінка й дитина, винуватець здійснив самогубство

Катерина ТищенкоНеділя, 25 травня 2025, 23:03
На Харківщині в ДТП загинули жінка й дитина, винуватець здійснив самогубство
фото поліції

На Харківщині внаслідок ДТП загинули жінка й 3-річна дитина, а водій, який спричинив аварію, здійснив самогубство.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: Аварія сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.

Реклама:

Дослівно: "Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху…

Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка. Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу".

 

Деталі: У поліції додали, що водії інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес.

РЕКЛАМА:

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Харківська областьДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп розкритикував Путіна: "Що з ним сталося, чорт забирай?"
The Economist: Атаки РФ із використанням 1000 ударних БпЛА можуть стати реальністю
Зеленський пояснив, за що запровадив санкції й анонсував нові
Французька Рив’єра вдруге за два дні без світла, підозрюють підпал
оновленоУ Москві заявили про атаку безпілотників, аеропорти не працювали
Зеленський запровадив санкції проти Мосійчука та сина Богуслаєва
Усі новини...
Харківська область
Армія РФ вдарила по житловому будинку в Куп’янську: загинули дві жінки, є поранені
Росіяни вдарили по Козачій Лопані, вбили жінку
Куп'янськ на 90% зруйнований або пошкоджений, ситуація критична – МВА
Останні новини
01:59
Італієць Беззекі на Aprilia несподівано виграв Гран-прі Великої Британії з MotoGP
01:50
Чому Ролан Гаррос? Усе що потрібно знати про Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
01:44
Трамп розкритикував Путіна: "Що з ним сталося, чорт забирай?"
01:10
Харків та передмістя під атакою ворожих БпЛА: пролунало щонайменше 13 вибухів
00:44
У Києві та області ППО працює по російських дронах
00:33
Міністр оборони Нідерландів підтвердив участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі
00:29
Збірна США в овертаймі обіграла Швейцарію і стала чемпіоном світу з хокею
23:45
Українець Середа став чемпіоном Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки
23:32
The Economist: Атаки РФ із використанням 1000 ударних БпЛА можуть стати реальністю
23:03
фотоНа Харківщині в ДТП загинули жінка й дитина, винуватець здійснив самогубство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: