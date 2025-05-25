На Харківщині в ДТП загинули жінка й дитина, винуватець здійснив самогубство
На Харківщині внаслідок ДТП загинули жінка й 3-річна дитина, а водій, який спричинив аварію, здійснив самогубство.
Джерело: поліція Харківської області
Деталі: Аварія сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.
Дослівно: "Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху…
Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка. Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу".
Деталі: У поліції додали, що водії інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.