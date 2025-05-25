Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине в ДТП погибли женщина и ребенок, виновник совершил самоубийство

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 мая 2025, 23:03
На Харьковщине в ДТП погибли женщина и ребенок, виновник совершил самоубийство
фото полиции

На Харьковщине в результате ДТП погибли женщина и 3-летний ребенок, а водитель, который вызвал аварию, совершил самоубийство.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Авария произошла 25 мая около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.

Реклама:

Дословно: "Предварительно, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения...

В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai – 45-летняя женщина и трехлетняя девочка. Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, покончил жизнь самоубийством 52-летний водитель этого транспортного средства".

 

Детали: В полиции добавили, что водители других автомобилей получили острую реакцию на стресс.

РЕКЛАМА:

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Харьковская областьДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"
The Economist: Атаки РФ с использованием 1000 ударных БпЛА могут стать реальностью
Зеленский объяснил, за что ввел санкции и анонсировал новые
Французская Ривьера второй раз за два дня без света, подозревают поджог
обновленоВ Москве заявили об атаке беспилотников, аэропорты не работали
Зеленский ввёл санкции против Мосийчука и сына Богуслаева
Все новости...
Харьковская область
Армия РФ ударила по жилому дому в Купянске: погибли две женщины, есть раненые
Россияне ударили по Казачьей Лопани, убили женщину
Купянск на 90% разрушен или поврежден, ситуация критическая – ГВА
Последние новости
01:59
Итальянец Беззеки на Aprilia неожиданно выиграл Гран-при Великобритании в классе MotoGP
01:50
Почему Ролан Гаррос? Все что нужно знать об Открытом чемпионате Франции по теннису
01:44
Трамп раскритиковал Путина: "Что с ним случилось, черт возьми?"
01:10
Харьков и пригород под атакой вражеских БпЛА: прозвучало не менее 13 взрывов
00:44
В Киеве и области ПВО работает по российским дронам
00:33
Министр обороны Нидерландов подтвердил участие Зеленского в саммите НАТО в Гааге
00:29
Сборная США в овертайме обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею
23:45
Украинец Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки
23:32
The Economist: Атаки РФ с использованием 1000 ударных БпЛА могут стать реальностью
23:03
фотоНа Харьковщине в ДТП погибли женщина и ребенок, виновник совершил самоубийство
Все новости...
Реклама:
Реклама: