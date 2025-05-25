На Харьковщине в ДТП погибли женщина и ребенок, виновник совершил самоубийство

На Харьковщине в результате ДТП погибли женщина и 3-летний ребенок, а водитель, который вызвал аварию, совершил самоубийство.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: Авария произошла 25 мая около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.

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Дословно: "Предварительно, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения...

В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai – 45-летняя женщина и трехлетняя девочка. Находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, покончил жизнь самоубийством 52-летний водитель этого транспортного средства".

Детали: В полиции добавили, что водители других автомобилей получили острую реакцию на стресс.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства.