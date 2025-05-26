У Берліні зростає кількість порушень ПДР дипломатами – Україна в десятці "лідерів"

У столиці Німеччини зростає кількість порушень правил дорожнього руху автомобілями з дипломатичними номерами. За даними поліції, Україна потрапила до першої десятки країн-порушників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel

Деталі: Протягом минулого року було зареєстровано 18 288 таких випадків – у середньому близько 50 щодня.

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Найчастіше дипломати паркувалися з порушеннями або перевищували дозволену швидкість. Однак через дипломатичний імунітет вони не несуть відповідальності – справи просто закривають.

Лідерами за кількістю правопорушень стали водії з посольства Саудівської Аравії – 1225 випадків. Далі йдуть США (1162 порушення), а також Ірак, Туреччина, Азербайджан, Катар, Єгипет, Україна, Італія й ОАЕ.

У випадках дорожньо-транспортних пригод дипломатичні водії часто залишають місце аварії – минулого року так сталося більш ніж у половині випадків.

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Загалом було зафіксовано 48 ДТП за участю дипломатичних авто, з яких 19 спричинили травмування людей, а в одному випадку – загибель.

Кількість зареєстрованих порушень зросла на 10% у порівнянні з 2024 роком – і це вже другий рік поспіль.

Водночас у минулі роки показники сягали понад 20 тисяч правопорушень щороку.

Нагадаємо, Латвія передає Україні автомобілі, конфісковані у п’яних водіїв.