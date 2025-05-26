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В Берлине растет количество нарушений ПДД дипломатами – Украина в десятке "лидеров"

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 26 мая 2025, 10:06
В Берлине растет количество нарушений ПДД дипломатами – Украина в десятке лидеров
Иллюстративное фото: Getty Images

В столице Германии растет количество нарушений правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами. По данным полиции, Украина попала в первую десятку стран-нарушителей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel

Детали: За прошлый год было зарегистрировано 18 288 таких случаев – в среднем около 50 ежедневно.

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Чаще всего дипломаты парковались с нарушениями или превышали разрешенную скорость. Однако из-за дипломатического иммунитета они не несут ответственности – дела просто закрывают.

Лидерами по количеству правонарушений стали водители из посольства Саудовской Аравии – 1225 случаев. Далее следуют США (1162 нарушения), а также Ирак, Турция, Азербайджан, Катар, Египет, Украина, Италия и ОАЭ.

В случаях дорожно-транспортных происшествий дипломатические водители часто покидают место аварии – в прошлом году так произошло более чем в половине случаев.

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Всего было зафиксировано 48 ДТП с участием дипломатических автомобилей, из которых 19 привели к травмированию людей, а в одном случае – к гибели.

Количество зарегистрированных нарушений выросло на 10% по сравнению с 2024 годом – и это уже второй год подряд.

В то же время в прошлые годы показатели достигали более 20 тысяч правонарушений ежегодно.

Напомним, Латвия передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.

ГерманияУкраина
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