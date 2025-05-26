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Через Трампа: у НАТО готують мінідекларацію саміту і, ймовірно, не згадають Україну – ЗМІ

Христина Бондарєва, Ірина БалачукПонеділок, 26 травня 2025, 11:42
Через Трампа: у НАТО готують мінідекларацію саміту і, ймовірно, не згадають Україну – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп. Фото Getty images

Підсумкове комюніке саміту країн НАТО, який відбудеться у червні в Гаазі, значно скоротять, до того ж в документі можуть бути відсутні згадки про Росію та Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Radio Free Europe/Radio Liberty

Деталі: Видання пише, що цей саміт намагаються організувати так, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа та уникнути масштабних конфліктів за прикладом саміту 2018 року в Брюсселі.

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Через це, за даними RFE/RL, остаточне комюніке гаазького саміту буде значно скорочено.

За словами представників НАТО, мета полягає в тому, щоб остаточний документ складався лише з трьох-чотирьох абзаців. Це значно менше, ніж було в документах за підсумками останніх самітів.

Зокрема, вашингтонська декларація 2024 року складалася з 40 абзаців, а комюніке у Вільнюсі, схвалене у 2023 році, налічувало аж 90 абзаців і охоплювало широке коло питань.

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Також зазначається, що цьогорічний текст може не містити жодної прямої згадки про Росію, і, можливо, й про Україну.

Видання нагадує, що у порядку денному минулих самітів (у Вашингтоні і Вільнюсі) домінувала Україна. Також на них точилися палкі дебати щодо того, чи запропонувати країні членство в Альянсі та як визначити її майбутній шлях до вступу.

Однак, за словами одного європейського посадовця, через те, що Трамп виключає можливість швидкого вступу України до НАТО, то, можливо, краще взагалі не згадувати Україну в декларації – принаймні на цей момент.

Будь-яка спроба домовитися про формулювання може призвести до слабшої заяви, ніж та, що була ухвалена у Вашингтоні у 2024 році, де Альянс принаймні зобов'язався продовжувати підтримувати Київ "на його незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО".

Передісторія:

  • На саміті в Гаазі лідери країн-членів НАТО, як очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте пропонує країнам збільшити видатки до 3,5% ВВП і ще 1,5% ВВП витратити пов’язані з обороною цілі.
  • Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів Альянсу не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.

НАТОТрампУкраїна
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