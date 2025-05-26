Из-за Трампа: в НАТО готовят мини-декларацию саммита и, вероятно, не упомянут Украину – СМИ
Итоговое коммюнике саммита стран НАТО, который состоится в июне в Гааге, значительно сократят, к тому же в документе могут отсутствовать упоминания о России и Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Free Europe/Radio Liberty
Детали: Издание пишет, что этот саммит пытаются организовать так, чтобы получить одобрение президента США Дональда Трампа и избежать масштабных конфликтов по примеру саммита 2018 года в Брюсселе.
Поэтому, по данным RFE/RL, окончательное коммюнике гаагского саммита будет значительно сокращено.
По словам представителей НАТО, цель состоит в том, чтобы окончательный документ состоял лишь из трех-четырех абзацев. Это значительно меньше, чем было в документах по итогам последних саммитов.
В частности, вашингтонская декларация 2024 года состояла из 40 абзацев, а коммюнике в Вильнюсе, одобренное в 2023 году, насчитывало аж 90 абзацев и охватывало широкий круг вопросов.
Также отмечается, что нынешний текст может не содержать ни одного прямого упоминания о России, и, возможно, и об Украине.
Издание напоминает, что в повестке дня прошлых саммитов (в Вашингтоне и Вильнюсе) доминировала Украина. Также на них шли жаркие дебаты о том, предложить ли стране членство в Альянсе и как определить ее будущий путь к вступлению.
Однако, по словам одного европейского чиновника, из-за того, что Трамп исключает возможность быстрого вступления Украины в НАТО, то, возможно, лучше вообще не упоминать Украину в декларации –по крайней мере на данный момент.
Любая попытка договориться о формулировке может привести к более слабому заявлению, чем то, что было принято в Вашингтоне в 2024 году, где Альянс по крайней мере обязался продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".
Предыстория:
- На саммите в Гааге лидеры стран-членов НАТО, как ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. Генсек НАТО Марк Рютте предлагает странам увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на связанные с обороной цели.
- Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены Альянса не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.