Во Франции назвали украинские продукты, которые "дестабилизировали рынок" страны

Мясо птицы и зерновые, которые экспортировались из Украины на территорию Европейского Союза на льготных условиях, дестабилизировали внутренний рынок Франции, поэтому необходим баланс между поддержкой Украины и защитой собственного производителя.

Источник: министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар перед началом заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 26 мая в Брюсселе, "Европейская правда"

Детали: Анни Женевар отметила, что украинский льготный экспорт мяса птицы и зерновых дестабилизировали французские рынки.

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"Я поддерживаю любую позицию, которая обеспечивает баланс между необходимостью поддержать страну, подвергшуюся нападению, и необходимостью защитить собственное производство. Вы знаете, что когда таможенные пошлины были сняты, это немедленно и глубоко дестабилизировало ряд отраслей в нашей стране", – рассказала Женевар.

"Я имею в виду птицеводство. Я также вижу в зерновой сфере, что зерно не входит в соглашения, и если посмотреть на динамику импорта, в частности из Украины, то он также дестабилизирует наши собственные производства", – детализировала она.

Поэтому, по мнению французского министра, "поддержка Украины не может осуществляться без учета последствий, которые это может иметь для наших собственных производств. Поиск этого баланса представляется мне необходимым".

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Как сообщалось, Европейская комиссия 22 мая приняла перечень переходных мер в отношении украинского экспорта в ЕС, которые вступят в силу с 6 июня 2025 года после того, как завершится срок действия автономных торговых мер для Украины, известных как "торговый безвиз".

Еще в конце апреля "ЕвроПравда" писала, что Европейская комиссия не планирует продлевать режим автономных торговых мер для Украины (так называемый "торговый безвиз"), который действует до 5 июня, но обеспечит плавный переход к новой схеме, где все условия либерализации торговли будут зафиксированы в соглашении о свободной торговле между Украиной и ЕС.

Для более глубокого понимания вопроса читайте статью Новая эпоха торговли с ЕС: что придет на смену "автономным преференциям"