В Україні прогнозують дощі, місцями значні   

Найближчими днями в Україні очікується дощова погода, лише у східних та північно-східних областях без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "(Очікується – ред.) нестійка погода. Проходитимуть дощі (27 травня в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, вночі й місцями у Київській областях, 28 травня в Карпатах і на Прикарпатті значні дощі), 27-28 травня у східних та північно-східних областях без опадів".

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Деталі: Температура вночі 12-18°, вдень 18-24°, у східних та Сумській областях 23-29°; в західних, а 27 травня також в Житомирській та Вінницькій областях вночі 6-12°, вдень 14-20°.

Вітер переважно південно-східний, на заході країни північно-західний, 27 травня на Лівобережжі, 28-29 травня у східних областях пориви 15-20 м/с.

У столиці у вівторок дощ, вночі 14-16°, вдень до +22°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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У середу в Києві дощ, вночі 14-16°, вдень до +20°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.