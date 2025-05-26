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В Украине прогнозируют дожди, местами значительные 

Ирина БалачукПонедельник, 26 мая 2025, 14:00
В Украине прогнозируют дожди, местами значительные 
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода, только в восточных и северо-восточных областях без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "(Ожидается – ред.) неустойчивая погода. Будут проходить дожди (27 мая в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, ночью и местами в Киевской областях, 28 мая в Карпатах и на Прикарпатье значительные дожди), 27-28 мая в восточных и северо-восточных областях без осадков".

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Детали: Температура ночью 12-18°, днем 18-24°, в восточных и Сумской областях 23-29°; в западных, а 27 мая также в Житомирской и Винницкой областях ночью 6-12°, днем 14-20°.

Ветер преимущественно юго-восточный, на западе страны северо-западный, 27 мая на Левобережье, 28-29 мая в восточных областях порывы 15-20 м/с.

В столице во вторник дождь, ночью 14-16°, днем до +22°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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В среду в Киеве дождь, ночью 14-16°, днем до +20°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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