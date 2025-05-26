У житлі співробітника ВАКС виявили обладнання для "прослушки"

У Вищому антикорупційному суді заявили, що минулого тижня у житлі працівників апарату ВАКС було виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження.

Джерело: заява ВАКС

Дослівно: "Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду".

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Деталі: У ВАКС не розголошують прізвище співробітника і не розкривають деталі події.

Однак у заяві зазначається, що наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу гепрокурора і порушені кримінальні провадження.

Також у Вищому антикорсуді нагадали, що відповідно до статті 6 закону "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом.

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"Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії" - заявила голова ВАКС Віра Михайленко.