В жилье сотрудника ВАКС обнаружили оборудование для "прослушки"

В Высшем антикоррупционном суде заявили, что на прошлой неделе в жилье работников аппарата ВАКС было обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения.

Источник: заявление ВАКС

Дословно: "Эти факты расцениваем как попытки влияния на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда".

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Детали: В ВАКС не разглашают фамилию сотрудника и не раскрывают детали происшествия.

Однако в заявлении отмечается, что сейчас поданы сообщения о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис гепрокурора и возбуждены уголовные производства.

Также в Высшем антикорсуде напомнили, что согласно статье 6 закона "О судоустройстве и статусе судей" вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда запрещаются, а вмешательство в деятельность судебных органов влекут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом.

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"Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом независимо от метода или формы является серьезной угрозой для судебной системы, правопорядка и демократии" - заявила председатель ВАКС Вера Михайленко.