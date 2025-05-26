У Прилуках чоловік поранив військового ножем у приміщенні ТЦК та СП
У Прилуках на Чернігівщині чоловік, якого доставили для перевірки документів, напав з ножем на військового просто в будівлі ТЦК та СП. Військовослужбовець отримав поранення передпліччя.
Джерело: поліція Чернігівської області
Деталі: Зазначається, що інцидент стався 25 травня в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП, куди чоловіка доставили для перевірки документів. Там він з ножем напав на військового та завдав йому тілесних ушкоджень, зокрема ножового поранення передпліччя.
Потерпілого госпіталізували. Він під наглядом лікарів.
Правоохоронці затримали нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 350 ККУ — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.