У Прилуках чоловік поранив військового ножем у приміщенні ТЦК та СП 

У Прилуках на Чернігівщині чоловік, якого доставили для перевірки документів, напав з ножем на військового просто в будівлі ТЦК та СП. Військовослужбовець отримав поранення передпліччя.

Джерело: поліція Чернігівської області

Деталі: Зазначається, що інцидент стався 25 травня в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП, куди чоловіка доставили для перевірки документів. Там він з ножем напав на військового та завдав йому тілесних ушкоджень, зокрема ножового поранення передпліччя.

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Потерпілого госпіталізували. Він під наглядом лікарів.

Правоохоронці затримали нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 350 ККУ — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.