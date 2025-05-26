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У Прилуках чоловік поранив військового ножем у приміщенні ТЦК та СП 

Анастасія ПроцПонеділок, 26 травня 2025, 16:06
У Прилуках чоловік поранив військового ножем у приміщенні ТЦК та СП 
фото: національна поліція

У Прилуках на Чернігівщині чоловік, якого доставили для перевірки документів, напав з ножем на військового просто в будівлі ТЦК та СП. Військовослужбовець отримав поранення передпліччя.

Джерело: поліція Чернігівської області

Деталі: Зазначається, що інцидент стався 25 травня в приміщенні Прилуцького ТЦК та СП, куди чоловіка доставили для перевірки документів. Там він з ножем напав на військового та завдав йому тілесних ушкоджень, зокрема ножового поранення передпліччя.

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Потерпілого госпіталізували. Він під наглядом лікарів. 

Правоохоронці затримали нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Кримінальне провадження розслідується за частиною 2 статті 350 ККУ — умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Чернігівська областьТЦК
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