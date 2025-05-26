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В Прилуках мужчина ранил военного ножом в помещении ТЦК и СП

Анастасия ПроцПонедельник, 26 мая 2025, 16:06
В Прилуках мужчина ранил военного ножом в помещении ТЦК и СП
фото: национальная полиция

В Прилуках на Черниговщине мужчина, которого доставили для проверки документов, напал с ножом на военного прямо в здании ТЦК и СП. Военнослужащий получил ранение предплечья.

Источник: полиция Черниговской области

Детали: Отмечается, что инцидент произошел 25 мая в помещении Прилуцкого ТЦК и СП, куда мужчину доставили для проверки документов. Там он с ножом напал на военного и нанес ему телесные повреждения, в частности ножевое ранение предплечья.

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Пострадавшего госпитализировали. Он под наблюдением врачей.

Правоохранители задержали нападавшего в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Уголовное производство расследуется по части 2 статьи 350 УКУ - умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Черниговская областьТЦК
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