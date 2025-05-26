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На Полтавщині група з 7 осіб зі зброєю напала на 2 працівників ТЦК

Альона Мазуренко Понеділок, 26 травня 2025, 16:16
На Полтавщині група з 7 осіб зі зброєю напала на 2 працівників ТЦК
Фото: Getty Images

У неділю, 25 травня, у Кременчуці група з семи осіб напала на двох військовослужбовців ТЦК та СП. Двох нападників уже затримали і взяли під варту, решту – шукають.

Джерело: Полтавський обласний ТЦК та СП

Дослівно: "25 травня у Кременчуці під час заходів оповіщення на двох військовослужбовців районного ТЦК та СП група з семи осіб здійснила спланований напад, застосувавши перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодивши автомобіль групи оповіщення...

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Протягом доби двох нападників ідентифікували і затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України".

Деталі: Наразі тривають слідчі дії та заходи з розшуку решти учасників інциденту та встановлення ступеню причетності кожного з них.

Повідомляється, що у відомстві направили до правоохоронців відповідні звернення про порушення щодо нападників кримінальних проваджень за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) і 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

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Також слідство встановить, чи діяли зловмисники на замовлення російських спецслужб.

ТЦКПолтавська область
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