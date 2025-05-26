На Полтавщине группа из 7 человек с оружием напала на 2 работников ТЦК

В воскресенье, 25 мая, в Кременчуге группа из семи человек напала на двух военнослужащих ТЦК и СП. Двух нападавших уже задержали и взяли под стражу, остальных - ищут.

Источник: Полтавский областной ТЦК и СП

Дословно: "25 мая в Кременчуге во время мероприятий оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК и СП группа из семи человек совершила спланированное нападение, применив перцовый баллончик, травматический пистолет и повредив автомобиль группы оповещения...

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В течение суток двух нападавших идентифицировали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Детали: Сейчас продолжаются следственные действия и мероприятия по розыску остальных участников инцидента и установления степени причастности каждого из них.

Сообщается, что в ведомстве направили в правоохранительные органы соответствующие обращения о возбуждении в отношении нападавших уголовных производств по статьям 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

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Также следствие установит, действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб.