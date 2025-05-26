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Європейський центробанк: Євро може стати альтернативою долару

Олег Павлюк, Євген КізіловПонеділок, 26 травня 2025, 18:23
Європейський центробанк: Євро може стати альтернативою долару
фото: Getty Images

На думку президентки Європейського центрального банку Крістін Лагард, євро може стати альтернативою долару, якщо держави єврозони зможуть зміцнити її фінансову та безпекову архітектуру.

Джерело: про це Лагард сказала під час відкритої лекції в центрі Жака Делора в Берліні в понеділок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава ЄЦБ наголосила, що нинішня економічна політика США породжує нестабільність на глобальних ринках і підточує роль долара як основної резервної валюти.

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"Сьогодні євро є другою світовою валютою, на яку припадає близько 20% валютних резервів, порівняно з 58% у випадку долара США. Зростання міжнародної ролі євро може мати позитивні наслідки для єврозони", – зазначила вона.

Водночас Лагард попередила, що посилення ролі євро "далеко не гарантоване", і державам єврозони "його доведеться завоювати".

Серед кроків, які можуть сприяти цій меті, президентка Європейського центробанку назвала більший ліквідний ринок капіталу, зміцнення правових засад та прихильності до відкритої торгівлі.

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Крім того, будь-яке посилення ролі євро має супроводжуватися зміцненням обороноздатності єврозони, вважає Лагард.

"Це пов'язано з тим, що інвестори, особливо офіційні, також шукають геополітичних гарантій в іншій формі: вони інвестують в активи регіонів, які є надійними партнерами в галузі безпеки і можуть дотримуватися союзів за допомогою жорсткої сили", – сказала вона.

Нині єврозона налічує 20 держав, останньою туди приєдналась Хорватія.

Нагадаємо, з початку року Молдова почала використовувати євро як основну валюту обмінного курсу, тоді як раніше такою був долар.

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валютаЄССША
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